Europee, Salis eletta: "Non ci credo". La Russa: "Questo non è democrazia"

Europee, Ilaria Salis: "Non potrò mai ringraziare abbastanza tutte le persone che mi hanno sostenuto con il loro voto"

"Mentre le destre radicali avanzano in tutta Europa e' necessario battersi per cambiare radicalmente lo stato di cose presenti". Lo scrive Ilaria Salis sui social network dopo la sua elezione nelle liste Alleanza Verdi e Sinistra. "Io sono pronta per fare la mia parte. Questa forza collettiva e coraggiosa che si e' manifestata nei miei confronti, dobbiamo essere capaci di rafforzarla e diffonderla ovunque, in Italia, in Europa e nel mondo intero".

"Non riesco ancora a crederci ne' a descrivere la mia emozione. Non potro' mai ringraziare abbastanza tutte le persone che mi hanno sostenuto con il loro voto". Lo scrive Ilaria Salis sui social network. "Il mio primo pensiero va a tutte le persone detenute in Italia e all'estero e ai loro diritti. A chiunque combatte per la liberta' e l'uguaglianza e si trova a subire ingiustizie", aggiunge Salis. "L'antifascismo, oltre che un valore umano e una prospettiva politica, e' anche una comunita' resistente e solidale. Abbiamo dimostrato che la solidarieta' non e' uno slogan vuoto, ma qualcosa di concreto e tangibile. Una potenza che, se ci crediamo e se vogliamo, puo' davvero migliorare il mondo".

Per Ignazio La Russa, l'elezione di Ilaria Salis in Europa nelle liste di Avs "è una candidatura per far scarcerare una persona. E' qualcosa che non appartiene alla democrazia, ma dal loro punto di vista era un elemento propagandistico da usare". Così il presidente del Senato in collegamento con Radio 24. La Russa ha chiarito che l'elezione di Salis "non la considero una sorpresa: nell'ultimo giorno di campagna elettorale mi hanno chiesto un sondaggio a occhio e avevo detto che andrà bene FdI, andrà bene Schlein e avevo aggiunto che non ci sarebbe stato dubbio che sarebbe stato premiato il partito della Salis".