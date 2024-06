Elezioni, le lacrime di papà Salis: "Ilaria sei europarlamentare, hai vinto"

Elezioni Europee, la telefonata di papà Roberto alla figlia Ilaria, tra lacrime e gioia

Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento europeo, la candidata di Sinistra Italiana e Verdi ha ottenuto oltre 150mila preferenze, un ottimo risultato, che unito al 6,6% della lista le consentiranno di diventare europarlamentare. Chi si gode questo successo più di tutti è il padre dell'insegnante sotto processo in Ungheria per una presunta aggressione ad un gruppo di neonazisti. Roberto Salis non riesce a contenere la gioia: "Ilaria sei europarlamentare!". Insieme a Fratoianni e Bonelli, i due leader di Avs, Roberto Salis ha tenuto aggiornata la figlia, attualmente ai domiciliari a Budapest.

"Sono felice, - esulta Roberto Salis e lo riporta Il Corriere della Sera - me l’aspettavo ma Ilaria è una candidata diversa da tutti gli altri perché non può toccare con mano questo risultato, chiusa in casa con una cavigliera elettronica. Il tema è vedere cosa succede ora: è una europarlamentare detenuta all’estero per motivi ridicoli, come sta emergendo anche dal processo. Se ci fosse la Thatcher al governo, in tre giorni mia figlia sarebbe qui. Vediamo come si muoveranno le nostre istituzioni a difesa di una cittadina italiana. La nostra - conclude Roberto Salis - è una risposta politica a un processo politico", ribadisce il padre di Ilaria.