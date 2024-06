Roberto Salis sui social nel 2022: "Votare Fratoianni? Piuttosto emigro"

Roberto Salis, spuntano suoi vecchi post contro tutta la Sinistra

Roberto Salis, il padre di Ilaria, la neo eurodeputata eletta nelle liste di Verdi e Sinistra italiana, non aveva esattamente simpatie per quella parte politica, almeno fino alla vigilia delle elezioni politiche del 2022, che hanno poi portato all'elezione di Giorgia Meloni. Ecco che cosa scriveva sui social il papà della ragazza sotto processo in Ungheria per la presunta aggressione a un gruppo di neonazisti. Il post è del 18 settembre 2022: "Piuttosto che votare per Di Maio, Speranza, Cirinnà, Fratoianni io emigro!". Sui social Roberto Salis ha poi cancellato tutti i suoi post a partire proprio dal 18 settembre 2022.

Ma quella dichiarazione politicamente chiarissima, contro tutta la Sinistra - riporta Libero -, rispetta molte altre posizioni pubbliche prese dal padre di Ilaria. Da quando la vicenda è diventata tema politico, Roberto Salis ha progressivamente inasprito le sue dichiarazioni contro il governo Meloni, fino a sposare la causa di Fratoianni e Bonelli. Per amor della figlia, è chiaro, ma quel post sembra come minimo un beffardo scherzo del destino perché ora deve ringraziare proprio chi ha dato il voto a Fratoianni.