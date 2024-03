Romeo (Lega): "Mio fratello libero di esprimersi, mie idee diverse dalle sue"

Filippo Champagne, il fratello del capogruppo leghista al Senato Romeo, attacca Salvini: "Fai sempre cinema". GUARDA IL VIDEO

"Mio fratello è libero di esprimere le proprie idee che, come potete immaginare, sono diverse dalle mie". Lo afferma ad Affaritaliani.it Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega. Il caso è quello dell'influencer Champagne – all’anagrafe Filippo Romeo, fratello del presidente dei senatori del Carroccio, Massimiliano Romeo – che si è scagliato contro Matteo Salvini in un video pubblicato nelle stories su Instagram, dov’è seguito da quasi 500mila persone. Champagne ha attaccato il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture per la condizione dell’autostrada Como – Chiasso e ha preso come pietra dello scandalo il Ponte sullo Stretto.

“Facciamo il Ponte, facciamo le autostrade. Fai sempre il cinema. Dove sei, fenomeno? – domanda provocatoriamente l’influencer, rivolgendosi direttamente al leader leghista, che è anche stato taggato in modo che il messaggio non rischi di sfuggirgli – Sono 20 anni che sulla Como-Chiasso fanno i lavori e la galleria è chiusa quasi tutte le sere, questa è la situazione”.

Filippo Romeo, noto anche per le sue partecipazioni al programma radiofonico ‘La Zanzara’, rincara poi la dose: “Dai facciamola questa cosa, aggiustiamo questa strada, forza”. Su Instagram l’influencer si presenta così: “Il fatto che ogni sera mi voglia ubriacare di champagne non significa che io sia alcolizzato”.



Ecco il video con l'attacco di Champagne a Salvini