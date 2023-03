Ronzulli: " Ma a me nun me invitate a magnà quarche dorcetto?"- Ironia social

Ronzulli-Fascina, ecco la nuova vignetta di Yogananda per Affaritaliani.it

Da una parte la senatrice Fdi Licia Ronzulli, dall'altra la compagna del presidente del partito degli Azzurri Silvio Berlusconi: l'ironia social non s'arresta. Nella nuova vignetta del saggio Yogananda per Affaritaliani Ronzulli chiede a Marta Fascina: "Ma a me nun me invitate a magnà quarche dorcetto?", e lei: "Ah cocca. Allora nun l'hai capito: te ne devi annà!"-