Rottura nel centrodestra: ancora non c'è accordo sui candidati alle comunali

Finisce con una fumata grigia l’attesissimo vertice del centrodestra, che avrebbe dovuto dirimere i dubbi sulle candidature a sindaco alle elezioni del prossimo autunno.

Pur affermando in una nota congiunta che la coalizione “correrà unita in tutte le città che andranno al voto”, il momento delle scelte viene spostato in avanti, per l’ennesima volta.

“Sul tavolo ci sono molti profili, alcuni inediti che si sono fatti avanti recentemente. Proprio per questo ci sarà un altro vertice a breve, dopo alcuni approfondimenti sugli aspiranti sindaci più interessanti”, recita il medesimo comunicato.

Proprio mentre sembrava che la matassa si fosse finalmente sbrogliata, con le voci riguardanti la possibile candidatura dell’avvocato Enrico Michetti a Roma e Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, a Milano, sul tavolo del centrodestra sono stati fatti anche altri nomi, tra cui il più noto è quello del senatore Maurizio Gasparri, che potrebbe correre al ruolo di primo cittadino della Capitale.

Sta di fatto che l’accordo ancora non c’è e, in una sorta di excusatio non petita, il comunicato del centrodestra parla di una clima che si sarebbe svolto “in un clima di grande collaborazione”, aggiungendo che “lo stesso non si può dire del fronte opposto, dal momento che Pd e Cinquestelle non sono stati capaci di raggiungere un accordo e si presenteranno divisi agli elettori con progetti disomogenei".

"Lega, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Udc, Cambiamo, Noi con l’Italia e Rinascimento sono concordi nel voler mettere in campo candidature civiche, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni”, conclude la nota, che tuttavia non dà indicazioni rispetto alla data del prossimo vertice.

Tuttavia, Giorgia Meloni esprime ottimismo: "C'e' un clima di grande collaborazione, sono molto ottimista sul fatto che siamo in dirittura d'arrivo. Ci sono nomi molto interessanti che stiamo approfondendo. Rimane che il centrodestra ha ribadito di volere andare compatto in tutte le citta' al voto, a differenza di quanto accade nel campo del centrosinistra dove solo a Roma ci sono in campo tre candidati", ha detto la presidente di Fratelli d'Italia. "Il centrodestra vuole convergere su candidati espressione del civismo, del lavoro, della societa', del mondo imprenditoriale, per allargare il campo. Lavoriamo per vincere e i candidati ci saranno in pochi giorni", ha aggiunto.