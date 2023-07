“Salario minimo? Assistenzialismo”. Ed è bufera sul ministro Musumeci

La segretaria del Pd: "Son passati da prima gli italiani a prima gli sfruttatori, evidentemente. Vorrei che rileggessero la Costituzione, l’articolo 36, perché non si può tenere insieme lavoro e povero nella stessa frase”

“Imbarazzante“, “in che Paese vive?”, “mi vergogno un po’ per lui”, “non sa di cosa parla”. È questo il tenore delle reazioni, arrivate da tutto il fronte delle opposizione, dopo il commento del ministro della Protezione civile Nello Musumeci sul salario minimo: “Basta con questo assistenzialismo“, ha detto a margine del convegno ‘Parlate di mafia’ organizzato a Palermo dei gruppi parlamentari Fratelli d’Italia. Un salario minimo garantito per legge però centra poco o nulla con l’assistenzialismo. Riguarda infatti le politiche del lavoro. “Altro giorno, altra perla dei Ministri del sempre più imbarazzante Governo Meloni”, scrive sui social il leader del M5s, Giuseppe Conte.



“Oggi tocca al Ministro Musumeci parlare a vanvera – prosegue – I ministri di Giorgia Meloni non sanno nemmeno che chi chiede il salario minimo lavora da mattina a sera: non chiede di essere assistito, ma semplicemente pretende di essere pagato il giusto, non 3 o 4 euro l’ora”. Concetti che sottolinea anche la segretaria del Pd, Elly Schlein: “Non so in che Paese viva Musumeci. Son passati da prima gli italiani a prima gli sfruttatori, evidentemente. Vorrei che rileggessero la Costituzione, l’articolo 36, perché non si può tenere insieme lavoro e povero nella stessa frase”. “Mi sembra che la destra quando fa queste dichiarazioni dimostri di essere in difficoltà e di arrampicarsi sui vetri senza avere argomenti”, aggiunge Schlein. Conte rimarca: “Le forze di questa maggioranza hanno altre idee su diritti ed emergenze del Paese: i vitalizi per gli ex senatori, andare in giro con 5mila euro in contanti in tasca”. “Hanno perso ogni contatto con la realtà”, conclude.