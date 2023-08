Salario minimo, raccolta firme online per proposta unitaria delle opposizioni

Salario minimo, la raccolta firme online delle opposizioni

Una raccolta firme per promuovere l’introduzione rapida di un salario minimo: a due giorni dall’incontro con la premier Giorgia Meloni, le opposizioni tornano alla carica lanciando una piattaforma online, salariominimosubito.it, che contiene, appunto, una petizione rivolta alla Camera dei deputati che chiede di sostenere la rapida approvazione della proposta di legge unitaria firmata da Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Movimento 5 stelle, Partito democratico e Più Europa.

“Metti la tua firma a supporto di una retribuzione giusta e per il salario minimo!”, si legge nel titolo della raccolta firme rivolta a tutti i cittadini. Nel testo si ricordano l’articolo 36 della Costituzione, che dice “che chi lavora ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, e il contenuto della proposta di legge unitaria delle opposizioni, ad eccezione di Italia Viva, che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore ai 9 euro all’ora, “senza considerare tredicesima, quattordicesima, tfr, ecc, che devono essere in più”.

La proposta, si legge ancora nel testo della petizione che invita a sottoscrivere l’appello, “rafforza la contrattazione collettiva, facendo valere per tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In questo modo si combattono i contratti ‘pirata’, le false imprese, le false cooperative e le esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori”.