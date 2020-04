Salvini: "100 miliardi di BoT agli italiani. Dal governo lo 'Spegni Italia'"

"Se perfino un partito al governo come il PD presenta più richieste di cambiamento della stessa Lega al decreto “Cura Italia” del governo, vuol dire che questo decreto è davvero poca roba". Lo afferma ad Affaritaliani.it il leader della Lega Matteo Salvini commentando la notizia che dei 519 tra emendamenti e sub al decreto Cura Italia in commissione Bilancio del Senato 81 sono stati presentati dal Partito Democratico e 45 dalla Lega.

"Invece di risparmiare mentre la gente muore, ribadiamo la nostra proposta, in linea con le idee di Draghi e Tremonti: 100 miliardi di Buoni del Tesoro offerti ai cittadini italiani con sconti fiscali, per aiutare famiglie, lavoratori e imprenditori. Il debito pubblico italiano offerto ai risparmiatori italiani per ricostruire il Paese, come nel Dopoguerra. Altrimenti più che di “Cura Italia” il governo decreterà lo “Spegni Italia”", conclude l'ex ministro dell'Interno.

CURA ITALIA, 519 EMENDAMENTI SEGNALATI. 81 DAL PD, 106 DA FI - Sono 519 - tra emendamenti e sub - i segnalati dai gruppi al decreto Cura Italia, all'esame della commissione Bilancio al Senato. Nel dettaglio: 42 dal Movimento 5 stelle (41 emendamenti e un sub); 41 da Leu; 54 dal Misto; 81 dal Pd (56 emendamenti e 25 sub); 58 da Italia viva (47 emendamenti e 11 sub); 51 da Fratelli d'Italia (43 emendamenti e 8 sub); 106 da FORZA ITALIA (71 emendamenti e 29 sub); 45 dalla Lega (43 emendamenti e due sub); 41 dalle Autonomie (34 emendamenti e 7 sub).