Salvini: "Bologna oggi è più bella. La droga è merda, la droga uccide"

"Grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine e dei magistrati, Bologna oggi è più bella". Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it l'arresto per spaccio di droga dei genitori del ragazzo che vive a Bologna ai quali il segretario della Lega aveva citofonato circa un anno fa durante la campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna. Citofonata che suscitò moltissime polemiche politiche.



"Sono felice di aver contribuito a dar voce agli abitanti perbene di quella periferia bolognese, so che diverse mamme del quartiere oggi sono più felici e tranquille, in diverse hanno chiamato la Lega per ringraziarci. Non mi interessano le scuse di chi mi attaccò e insultò allora, per me la lotta alla droga è una priorità. Chi propone la droga libera, quasi un passatempo, e lo “Stato spacciatore”, sbaglia. La droga è merda, la droga uccide. Per me - conclude Salvini - San Patrignano, Nuovi Orizzonti, Incontro e tutte le comunità che salvano i giovani da droghe e dipendenze sono una delle parti migliori della nostra splendida Italia".