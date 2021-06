Salvini: "Chiederò a Draghi stop stato emergenza.Azzurri? Uniti come il Paese"

"In queste ore c'è un dibattito anche sulle mascherine. La Francia all'aperto le toglie, non penso che siano dei matti. Da Israele alla Norvegia prendono atto della situazione, la gente si è comportata bene, il piano vaccinale sta correndo. Io penso che lasciare a luglio e agosto a 40 gradi all'ombra, anche all'aperto, l'obbligo di mascherina e la proroga di uno stato di emergenza che nei fatti non c'è" non abbiano senso.

"Parlerò con Draghi e sarà sicuramente una nostra proposta chiedere di togliere le mascherina all'aperto''. A dirlo è Matteo Salvini a Radio anch'io. Perchè vuole che lo stato di emergenza finisca? "No, io non voglio, prendo atto della realtà", taglia corto il leader della Lega.

Sarete in piazza per protestare? "Sabato saremo in piazza a Bocca della verità per ringraziare gli italiani, parlerà poco la politica e ci saranno testimonianze dal palco di ristoratori, persone disabili, studenti, balneari. Sono persone che hanno chiesto di intervenire, avranno un microfono. Parleremo di giustizia, visto che dal 2 luglio saremo in piazza per raccolta firme sui referendum. Poi parleremo di fisco e cartelle esattoriali. Faremo proposte"

"Stamattina scade il termine per presentare gli emendamenti al decreto sostegni. Ce ne sono circa tremila... In un momento come questo più si è veloci, più si è concreti e meglio è. Se le forze del centrodestra al governo in Italia e in Europa si mettono insieme, parlano con una sola voce, presentano emendamenti e proposte di legge insieme, lavorano insieme, rendiamo un servizio al Paese e a noi stessi. I partiti unici possono essere un obiettivo a lungo termine, ma non si inventano dalla sera alla mattina. Il partito unico del centrodestra? Questo è un dibattito che appassiona i giornalisti ma un pò meno i cittadini. I partiti non si inventano dalla sera alla mattina... Io ho proposto una federazione, una collaborazione per essere più efficaci''.

Vedrà a breve Berlusconi? ''Sì, lo sento frequentemente'', taglia corto Salvini.

'E sulle comunali: 'Ci saranno civici dappertutto nei Comuni perchè abbiamo fatto questa scelta di aprire mentre il Pd sostanzialmente recupera ex ministri, ex parlamentari, ex ex... Noi abbiamo scelto imprenditori, avvocati medici, liberi professionisti. Ovunque, da Torino a Napoli, il centrodestra va compatto e unito come una squadra"

E poi chiosa sulla prestazione degli azzurri nella partita con la Svizzera: "Ieri ho gioito per l'Italia e gli italiani. La compattezza di questa squadra può simboleggiare la compattezza del nostro popolo in questi anni di pandemia".