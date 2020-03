Salvini: "Da Bruxelles per ora solo silenzi. Rinviare il Mes". Intervista

"Ovvio che il MES (trattato salva banche tedesche) va rinviato, non è questa la priorità per l’Europa, per i cittadini italiani e di ogni altro Paese". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini.

Alla domanda su come si stia comportando l'Unione europea nei confronti dell'Italia, vista l'emergenza coronavirus (sia dal punto di vista sanitario che economico), il leader del Carroccio risponde: "Da Bruxelles per ora solo silenzi o vaghe promesse, servono tanti tanti soldi, subito".

E ancora l'ex vicepremier ed ex ministro dell'Interno parlando dell'Unione europea: "I soldi si trovarono per aiutare le banche tedesche (300 miliardi) o per finanziare la Turchia (oltre 10 miliardi). Adesso che ha bisogno l’Italia non si può???", conclude.