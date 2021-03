Salvini è primo e supera Conte. Fiducia, primo stop per la Meloni

Governo Draghi promosso nella gestione della pandemia. Il 77,1% degli italiani ritiene infatti che ci sia stato un cambiamento con l'attuale esecutivo rispetto al governo Conte. Non la pensa così solo il 22,9% del campione. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.



Il 51,1% degli intervistati dice no a un lockdown di tre settimane, favorevole a questa ipotesi il 48,9.



Tra i leader politici, escluso il presidente del Consiglio, chi gode al momento dalla fiducia più alta è Matteo Salvini. Il leader della Lega sale dello 0,1% al 39,3. Crollo di Giuseppe Conte, che perde il vantaggio di essere premier, e cala al 37,8% (-3,4). In calo anche Giorgia Meloni al 36,9% (-0,8). Sale dell'1,3% il ministro Roberto Speranza al 36,8. Cresce Nicola Zingaretti dopo le dimissioni da segretario del Pd. In ripresa anche Matteo Renzi.