Salvini, gelo con Meloni. Non va al vertice sul "Piano Mattei" per l'Africa

Salvini volta le spalle a Meloni. "Non confermato" per l'atteso evento dellla presentazione del Piano Mattei

Strappo tra Meloni e Salvini sulla migrazione. Il vicepremier e leader della Lega, infatti, salvo ripensamenti dell'ultimo momento che però sembrano improbabili, non sarà al summit fortemente voluto dal presidente del Consiglio per annunciare il "Piano Mattei" per l'Africa. Domenica e lunedì prossimi il tanto atteso e più volte rinviato vertice - si legge su La Stampa - andrà finalmente in scena a Roma. Meloni svelerà quali saranno le linee guida, quali i settori su cui rilanciare la cooperazione tra i due continenti. Il leader della Lega non ha confermato la sua presenza e al momento non è previsto. Così è stato comunicato a Palazzo Chigi. E anche nella bozza del governo che in queste ore circola tra gli organizzatori, Salvini viene indicato come "non confermato" per la sessione che si occuperà di Infrastrutture, campo di competenza del suo ministero. Suona quasi scontato, spiegano da Fratelli d’Italia, che sarebbe interesse di Salvini partecipare.

La sua assenza - prosegue La Stampa - non passerà inosservata e già adesso, mentre si aggiustano gli ultimi dettagli, la motivazione che si dà è tutta politica, tutta proiettata al voto europeo di giugno, tutta interna alla competizione fratricida delle destre. Il sospetto degli alleati è che il leghista vorrebbe disertare per non entrare nella foto finale, dove Meloni sarà al centro e lui in posizione più defilata in un vertice che affronta l’enorme tema dell’immigrazione e dell’Africa con un approccio molto diverso da quello di Salvini e da quello che un tempo era anche della premier, quando Meloni era all’opposizione, prima essere travolta dalla realtà del governo. All’iniziativa promossa dalla presidenza del Consiglio italiana saranno presenti 13 capi di Stato africani, 6 capi di governo e numerosi ministri degli Esteri oltre ai vertici dell’Unione europea.