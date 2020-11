Salvini: "Governo incapace, Cts ha fallito. Spazio a Palù, Zangrillo,Bassetti"

Salvini: "Presidenti Regioni incazzati neri. Governo di incapaci, bisogna agire"

Matteo Salvini attacca il governo per il nuovo Dpcm firmato da Conte, per tentare di fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Con il lockdown che scatterà in quattro Regioni: Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta. "Ho appena fatto il giro dei governatori - spiega il leader della Lega -sono incazzati neri. Un governo che si muove in questo modo è indegno. Hanno toccato il punto più basso degli ultimi nove mesi.Non si può accettare un presidente del Consiglio che va a parlare in tv alle 20 decidendo della vita e della morte delle persone e delle aziende senza rendere conto a nessuno e lo fa con dati vecchi di dieci giorni".

"A me pare che il governo - prosegue Salvini - stia giocando a tombola. Mi pare che siano in totale confusione. Non ci vedo malafede, piuttosto incapacità. Ha vinto la confusione. Quando prendi decisioni pasticciate fai solo danni. Viene fuori la scemenza che tutti avete visto. L’ho ascoltato nella conferenza stampa e mi è parso confuso, incerto. Qui non ha vinto nessuno, ha perso il Paese perché si spacca l’Italia e non si risolve né si allevia l’emergenza sanitaria. Prendiamo la Campania. Sento appelli drammatici di medici e scienziati e vedo che è stata inserita nella zona gialla, Mah. Dobbiamo reagire. I consulenti del governo non ne hanno azzeccata una. Facciamo spazio ai Palù, Zangrillo, Bassetti".