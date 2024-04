Salvini, il suo futuro politico passa dagli Usa. Il viaggio per vedere Trump

Salvini, l'incontro con Trump con l'aiuto di Musk. La mossa per "riprendersi" la Lega

Matteo Salvini sa che nei prossimi mesi si gioca tanto sul piano politico, un flop alle Europee della Lega e addirittura un sorpasso di Forza Italia non sarebbero digeriti dalla base del Carroccio. Per questo il vicepremier sta pensando ad un viaggio negli Stati Uniti, con un chiaro obiettivo: essere ricevuto da Donald Trump. Ecco il piano riservato a cui lavora Salvini, confermato a Repubblica da fonti del Carroccio di massimo livello. Una missione agevolata dal rapporto con l’ala Maga dei Repubblicani, su cui il leghista sta investendo tutto. Ma soprattutto, sfruttando il rapporto sempre più stretto con Elon Musk, che del tycoon è espressione diretta, manifestazione pubblica, ispiratore privato.

Quello di Salvini - prosegue Repubblica - è un progetto ambizioso. Che avrebbe un effetto fragoroso in Italia, ma soprattutto nel cuore del governo. Perché è evidente il bersaglio grosso a cui punta il vicepremier: sfidare Giorgia Meloni e scavalcarla nella relazione con Trump, facendole scontare l'investimento politico su Joe Biden. Ma non basta. Il leghista cerca di ottenere più voti anche su due misure care alla Lega, non solo il condono edilizio ma anche l'autonomia. Premendo su Meloni, ha ottenuto che il prossimo 29 aprile il ddl approdi in Aula. Una forzatura, con l’obiettivo di ottenere il via libera definitivo prima delle Europee. Non è detto che ci riesca, visti i tempi strettissimi e a causa della campagna elettorale che imporrà uno stop parlamentare. Non si può dunque escludere uno slittamento del voto finale. Che, in fondo, - conclude Repubblica - non dispiacerebbe neanche a Meloni.