"Salvini l'estate scorsa, Conte oggi. Nessuno può avere i pieni poteri"

"In questo momento sosteniamo Conte. Il punto è un altro". Con queste parole il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se il premier sia adeguato a gestire la crisi generata dal coronavirus o se invece serva un governo di large intese e un altro presidente del Consiglio.



Gennaro Migliore Gennaro Migliore

"Renzi è stato molto critico nei confronti della gestione dell'emergenza da parte del premier, ma penso che ci siano ancora elementi per recuperare. Sottolineo che il carattere di intangibilità dei principi costituzionali è stato evidenziato anche dalla presidente della Consulta Catarbia e dal presidente Cassese. C'è un'ampia convergenza sui temi sollevati da Renzi", spiega il parlamentare di Italia Viva.

Alla domanda se comunque esista l'ipotesi di un governo istituzionale, Migliore non si sbilancia e risponde: "Oggi ragionare di scenari futuri è sbagliato, dobbiamo capire come ripristinare al più presto la funzionalità del Paese".

Aprire di più nella Fase 2? "Anziché continuare a dire che siamo l'esempio per il mondo dovremmo cominciare noi a capire che cosa fanno gli altri Stati, altrimenti continueremo a perdere quote di mercato. E comunque in democrazia non è possibile che sia una sola persona a gestire tutto, i pieni poteri non possono essere consentiti a nessuno. E basta con la Dpcmcrazia".

Insomma, voi renziani non avete consentito i pieni poteri a Salvini l'estate scorsa e ora nemmeno Conte può averli, corretto? "Assolutamente sì, è così", conclude Migliore.