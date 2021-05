"Salvini-Meloni come Letta-Conte. Uniti (per forza) e in competizione"

Il PNRR appena inviato a Bruxelles segna una vera discontinuità rispetto al governo Conte?

"Ogni governo è discontinuo rispetto al precedente, mi pare una ovvietà".

Fisco, pensioni, pubblica amministrazione: Draghi riuscirà a fare le riforme?

"Magari gli chiediamo troppo: queste tre materie formano un programma di governo quinquennale".

Sulle restrizioni e sul coprifuoco vincerà la linea Lega-Salvini o Pd-Speranza?

"E’ sbagliato ideologizzare il coprifuoco: la destra cavalca la voglia di ripresa, ma non sono certo che sia una furbata. Se scoppia una nuova ondata, i liberatori diventano mostri. La pandemia non è una opportunità per fare propaganda".

Le strade di Salvini e Meloni sono destinate a dividersi?

"Con questa legge elettorale, non penso. Competeranno, come è giusto. Vincerà dei due chi saprà parlare al centro, inteso come opinione pubblica e non come partito".

C'è lo spazio per un centro che si costruisca attorno a Forza Italia in vista delle prossime elezioni politiche?

"Forza Italia è Berlusconi. E lo dico felicemente, non criticamente. A un certo punto Silvio deciderà con cosa saldare le truppe residue, e magari così nascerà il vero Centro".

Enrico Letta e Giuseppe Conte troveranno un'intesa per costruire una solida alleanza?

"Penso che una intesa l’abbiano già trovata, alle stesse condizioni di Salvini e Meloni: una sana competizione".

Crede all'ipotesi Marta Cartabia presidente della Repubblica?

"Il Quirinale è una partita che si decide al fotofinish. Mi contento di avere finalmente un vero ministro di Grazia e Giustizia".