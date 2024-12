Sondaggio, Salvini ministro dell'Interno con l'82%. Boom di votanti sul ritorno al Viminale

L'82% dei partecipanti al sondaggio online vuole che il segretario della Lega torni al vertice del Viminale





Matteo Salvini torni a guidare il ministero dell'Interno e a occuparsi di sicurezza e immigrazione dopo l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" nel processo Open Arms. Non hanno dubbi i lettori di Affaritaliani.it che hanno partecipato in massa al sondaggio online.



Quasi 27.500 voti in poco più di 24 ore, record assoluto. L'82% dei partecipanti al sondaggio online vuole che il segretario della Lega torni al vertice del Viminale. A rispondere no solo il 18%. Un campione non scientifico ma sicuramente molto significativo.