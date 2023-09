Salvini: "Ponte sullo Stretto? Costa metà Rdc. Le Pen con me a Pontida"

Salvini: "Il Ponte sullo Stretto costerà metà reddito di cittadinanza. Domenica Le Pen a Pontida"

"Il Ponte costerà 11-12 miliardi, una cifra ragionevole, una cifra che è meno della metà di quello che è costato finora il reddito di cittadinanza. Solo che il reddito si esaurisce subito, il Ponte sarà l'opera più importante dell'inizio del secolo ventunesimo, un biglietto da visita straordinario di questo governo e dell'Italia". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in un'intervista a Il Giornale. Sul fatto che il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, abbia fatto capire che mancano risorse per un progetto così costoso, "no, sono fesserie che scrivono i giornali", dice Salvini.

Salvini annuncia anche che a Pontida domenica prossima avrà "un ospite d’eccezione: sul palco con me ci sarà Marine Le Pen che arriverà direttamente da Parigi in aereo. Mi ha appena inviato un video che domani mattina (oggi per chi legge, ndr) posterò sui social per spiegare ai nostri militanti e amici il suo arrivo". Salvini aggiunge che "il centrodestra può vincere in Europa solo se è unito".

E dice sempre a Il Giornale: "Qui dobbiamo decidere se lasciare l’Europa alla sinistra che ti impone l’auto elettrica e la casa green, come e cosa mangiare a tavola ma non muove un solo dito per difendere i nostri confini. Vogliamo lasciare l’Europa ai socialisti e a Macron? La destra europea è divisa in tre grandi famiglie, ma anche il centrodestra italiano mette insieme tre o quattro formazioni. Abbiamo le nostre differenze, ma ci rispettiamo e combattiamo per raggiungere alcuni grandi obiettivi comuni. Con la Le Pen mi sento spesso, abbiamo una visione comune su molti punti, io credo che possa darci un valore aggiunto".