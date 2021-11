Salvini porta a scuola di politica vecchi e nuovi militanti

Lega, Matteo Salvini alla scuola di formazione politica nazionale del Carroccio

"Si è conclusa a Milano una giornata di lavoro e confronto organizzata dalla scuola di formazione politica nazionale della Lega, alla presenza del segretario federale Matteo Salvini, su temi fondamentali come il lavoro, il fisco, la geopolitica, la cybersecurity, le dinamiche sociali e tutte le questioni dirimenti legate alla responsabilità di governo a livello regionale e centrale. Un'occasione per parlare di scenari e obiettivi grazie ad analisi tecniche di docenti universitari e confronti politici di ministri, governatori Lega e lo stesso segretario con centinaia di studenti che in questi anni hanno frequentato la scuola da tutte le regioni d'Italia.

Matteo Salvini - VII Edizione Scuola di Formazione Politica. Video

I cittadini chiedono che la politica torni ad essere il punto di riferimento nelle scelte fondamentali della società, per affrontare le sfide sempre più complesse del futuro con l'opportuna competenza. Per questo la scuola di formazione politica nazionale curata dal Senatore Armando Siri offre un percorso di tre anni di studio e approfondimento sui dossier più importanti e urgenti al vaglio del Paese.

Matteo Salvini e Armando Siri, Workshop alla Scuola di Formazione Politica. Video

La vera politica non è fatta solo di visione, ideali e generosità ma anche di preparazione e centratura interiore. Questa è la sfida più entusiasmante che la scuola politica si pone: far emergere e valorizzare in tutti gli studenti queste qualità determinanti per un impegno autentico come cittadini. La scuola è aperta, dai quindici anni in su, a chiunque ami porsi domande, conoscere e approfondire le materie fondamentali circa il funzionamento dello Stato, dell'Ue, dell'economia, dell'amministrazione pubblica, del fisco, del lavoro, della previdenza, della comunicazione, per partecipare attivamente ai processi di cambiamento del Paese. Per intraprendere il percorso di formazione è necessario compilare un apposito questionario di ammissione che valuta motivazione, interesse e competenze del richiedente. Il modello didattico prevede l’alternanza di lezioni frontali a cura di professori universitari e testimonianze che agevolino la contestualizzazione del tema trattato. Le giornate d’aula si concludono con una sessione di tesi a confronto grazie alla partecipazione di numerosi ospiti illustri di diversa estrazione politica. La formazione individuale è completata poi con l’utilizzo di materiali didattici presenti sulla piattaforma informatica della scuola.

Per maggiori informazioni sulla 7 Edizione in partenza a gennaio 2022 consultare il sito: scuoladiformazionepolitica.it