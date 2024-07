Salvini, rischio attentati in Italia. "Governo fascista? Si passa ai fattii"

"Se qualcuno dice che l'autonomia regionale spacca il Paese ed è fascismo, che il premierato è fascismo che le riforme del governo Meloni sono fascismo e che uccidere un fascista non è reato qualche mente debole può passare ai fatti"

"Per un volta parlo da giornalista iscritto all'ordine e constato i fatti. Quante cose sono state scritte e dette in questi giorni contro Trump", afferma Matteo Salvini, vicepremier leghista, a Radio 24 commentando l'attentato all'ex presidente Usa. "Basta leggere le dichiarazioni dell'ambasciatore britannico che afferma che non sarebbe una tragedia la vittoria di Trump in America ma che semplicemente ha una visione diversa del mondo, una visione di pace".

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture aggiunge: "La rete in queste ore purtroppo è piena di chi scrive peccato per quel centimetro, poteva mirare meglio, poteva toccare a Orban, Le Pen o Salvini". Poi l'affondo contro l'opposizione: "Se qualcuno dice che l'autonomia regionale spacca il Paese ed è fascismo, che il premierato è fascismo che le riforme del governo Meloni sono fascismo e che uccidere un fascista non è reato qualche mente debole può passare ai fatti".

"Per me Schlein e Conte non sono nemici ma avversari e mai gli augurerei del male. Basta vedere l'odio di questi giorni per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Berlusconi. Augurare la morte alle persone va al di là delle categorie politiche". E alla domanda se in Italia ci sia il rischio attentati come in America, Salvini risponde: "Spero di no anche se onestamente sono quotidiani i messaggi in rete che incitano alla violenza".



E ancora il leader della Lega: "La sinistra non ha preso le distanze in maniera convinta da questo brutale gesto. Non so se quello è successo porterà Trump alla vittoria. Ma credo che avrebbe mano più ferma per riportare la pace, sia tra Ucraina e Russia che tra Israele e Gaza"