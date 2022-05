Salvini agli studenti: "Non vi fate vedere che mi salutate..."

"Attenti ragazzi, se vi vede il prof di sinistra il 4 in condotta è assicurato per aver salutato Salvini, non vi fate vedere". Così il leader della Lega, durante un comizio a Crema, salutando alcuni ragazzi affacciati a una finestra della scuola.

Leggi anche: