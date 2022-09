Pil russo cala meno del previsto. Salvini: "Sanzioni danneggiano l'Italia"

Pil Russia, contrazioni molto inferiori a quelle previste all'inizio della cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina



"Invece di mettere in ginocchio la Russia e fermare la maledetta guerra, purtroppo le sanzioni rischiano di mettere in ginocchio Italia ed Europa. Non possono essere lavoratori e famiglie italiane a rimetterci, Bruxelles deve proteggere i suoi cittadini come ha fatto durante il Covid: subito uno scudo europeo per bloccare gli aumenti di luce e gas". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it il calo del Pil russo nel 2022: meno 2,9%, una flessione inferiore alle previsioni.

Mosca, pil a -2,9% nel 2022, calo minore del previsto - Il pil della Russia si contrarrà del 2,9% quest'anno, con un ulteriore calo dello 0,9% previsto per il 2023. Lo annuncia il ministero per lo sviluppo economico citato dalla Tass. Si tratta di contrazioni molto inferiori a quelle previste all'inizio della cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina e che lasciano spazio a "un moderato ottimismo", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Un lavoro enorme è in corso per stabilizzare l'economia nonostante le azioni ostili contro di noi", ha aggiunto Peskov. Il calo del pil ora previsto per l'anno in corso è di circa tre volte più contenuto rispetto alle previsioni fatte alla fine di aprile dalla Banca centrale russa, quando era attesa una contrazione tra l'8% e il 10%. Per il 2023 era invece previsto un ulteriore calo del 3%.