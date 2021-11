Salvini sul caso-Renzi: "Non chiede l'immunità? Chiederà di non dargliela...”

Renzi: "Non chiederò l'immunità", ma l'altro Matteo pare sorpreso...

Il caso-Matteo Renzi continua a far discutere. La possibilità che il Senatore di Italia Viva possa avvalersi dell'immunità parlamentare in merito all'inchiesta sulla Fondazione Open è stata smentita dal diretto interessato, che in diretta su La7 ha annunciato l'intenzione di non richiederla.

Commentando la vicenda a margine dell’Assemblea di Confesercenti, Matteo Salvini è parso decisamente sorpreso: “È una sua valutazione, avrà fatto i suoi ragionamenti”. Poi, proseguendo il confronto con i giornalisti, il leader della Lega ha aggiunto: “Lui non la chiede? Se non la chiede, ci chiederà di non dargliela, immagino“.

