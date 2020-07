Salvini, tornano le conferenze dal Papeete. “Virus? A qualcuno conviene”

Salvini al Papeete su Open Arms: "Non mi interessa coinvolgere altri"

“A me non interessa coinvolgere altri, sceglieranno gli avvocati le strategie. Ringrazio il ministro Tria che ieri ha detto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto tutti assieme”, all’indomani dell’autorizzazione a procedere decisa dal Senato sul caso Open Arms, Salvini parla coi cronisti dal Papeete ma non ha intenzione di chiamare in correità il premier Conte. “Purtroppo – ha aggiunto Salvini – per la poltrona c’è chi vende l’anima al diavolo!” In mattinata il leader del Carroccio ha ribadito che sullo blocco della nave Open Arms "c'era il totale accordo con il Presidente del Consiglio". Ha poi ricordato che "il divieto di ingresso nelle acque italiane di questa nave spagnola era a firma mia, del ministro dei Trasporti Toninelli e del ministro della difesa Trenta".

Salvini apparentemente sembra rassegnato all'idea di dover comparire in aula di tribunale. “Alle 8 sono sceso in spiaggia per respirare, io oggi sono una persona felice e tranquilla, se qualcuno ha sbagliato i conti era chi ieri in Parlamento alzava il dito per accusare: non so come Renzi riesca a dormire tranquillo - ha scandito l'ex ministro degli Interni - Non sono esperto di processi non sono mai andato in aula di tribunale da imputato è il primo processo che affronterò per sequestro di persona”.

“Spero di non trovare un Palamara - ha aggiunto - un parente di Palamara, un cugino o un amante di Palamara in Tribunale a Catania, la prima udienza è fissata il 3 ottobre dopo le regionali. Questo è un processo made in Palamara, ma i giudici alla Palamara sono una minoranza”. “Dopo Catania - ha detto ancora Salvini - ci sarà un provvedimento a Palermo. Se mi invitano anche a Ragusa ed Agrigento riesco a coprire anche quella parte di questa bellissima isola. Vado con la tranquilità di non aver commesso nulla di male. Si sono offerti 200 avvocati gratuiti a difesa da tutta Italia, pensavo di fare dei pullmman. E’ una vicenda talmente surreale, che vado a processo curioso”.