Voghera, Salvini difende Massimo Adriatici: "E' legittima difesa"

Delitto Voghera: cambia accusa, eccesso legittima difesa

Cambia l'accusa, alleggerendosi, per l'assessore leghista alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici. Non piu' omicidio volontario ma 'eccesso colposo di legittima difesa' per avere ucciso con un colpo di pistola il 39enne marocchino Youns Boussetaoui. A quanto si apprende, inizialmente il magistrato aveva accolto la contestazione di reato ipotizzata dai carabinieri poi, compiute alcune attivita' istruttorie tra cui l'ascolto dei testimoni e l'interrogatorio di Adriatici, l'accusa e' diventata meno severa. L'eccesso colposo di legittima difesa si verifica quando, codice penale alla mano, "la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile in seguito a imprudenza, o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza".

Delitto Voghera: Salvini, presto per condannare persona per bene

"Un docente di diritto penale, ex funzionario di polizia, avvocato penalista noto e stimato in questa bella citta' in Provincia di pavia, vittima di una aggressione, ha risposto, accidentalmente e' partito un colpo che, purtroppo, ha ucciso un cittadini straniero che, secondo quanto trapela, e' gia' noto, in citta', alle forze dell'ordine per violenze, aggressioni, addirittura atti osceni in luogo pubblico". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini in un video sui social commenta il delitto di Voghera per il quale e' stato arrestato il legista Massimo Adriatici. "Prima di condannare una persona per bene che si e' vista aggredita e avrebbe reagito - ho sentito che addirittura da sinistra, dal Pd, si chiedono prese di distanza - aspettiamo le ricostruzioni dei fatti".

Delitto Voghera: Salvini, se cosi' fosse difesa sempre legittima

"Non ci sono cittadini che, con il legittimo possesso delle armi, vanno in giro a sparere, a fronte di una aggressione come estrema ratio. Ovviamente la difesa e' sempre legittima. E se fosse vero che il soggetto che purtroppo e' morto - la morte non e' mai una bella notizia - era gia' noto e arci-noto alle forze dell'ordine e ai commercianti e ai cittadini di Voghera, evidentemente non si e' trattato di un regolamento di conti. La difesa, in questo caso, se cosi' fosse, e' sempre e comunque legittima". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini in un video sui social commenta il delitto di Voghera per il quale e' stato arrestato il leghista Massimo Adriatici.