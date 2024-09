Sangiuliano, Boccia a La7: "Ho votato Meloni, donna in gamba e la stimo"

Sangiuliano, Boccia: "Ho votato Meloni, è in gamba e la stimo"

Mentre Sangiuliano, ora ex Ministro della Cultura, presenta le sue dimissioni a Meloni, dopo giorni di smentite sulla sua eventuale uscita, Maria Rosaria Boccia è un fiume in piena. L'influencer campana, in un'intervista esclusiva con Marianna Aprile e Luca Telese per la trasmissione "In Onda", ha dichiarato: "Convintamente ho votato Giorgia Meloni e il ministro Sangiuliano lo sa perfettamente. La stimo, la apprezzo e secondo me è una donna in gamba."

Boccia ha rilasciato queste dichiarazioni in un estratto pubblicato sulla pagina Facebook della trasmissione de La7. L'intervista sarà trasmessa questa sera alle 20.30, ma sui social sono già disponibili alcune anticipazioni.