Sangiuliano rassegna le dimissioni irrevocabili. La lettera a Meloni: "Il lavoro non può essere macchiato dal gossip"

(Articolo in aggiornamento...)

Caso Sangiuliano, il ministro rassegna le dimissioni

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rassegna le dimissioni irrevocabili con una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Caso Sangiuliano, imminenti le dimissioni del ministro della Cultura

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarebbe atteso a Palazzo Chigi in giornata. In ambienti della maggioranza stanno circolando voci di sue dimissioni. "Tra qualche ora il ministro Sangiuliano si dimettera'. E' la soluzione piu' giusta e piu' ovvia. Resta un mistero il perche' la premier Giorgia Meloni abbia scelto di respingere le sue dimissioni tre giorni fa e lo abbia costretto alle scene indecorose di questi giorni. Meloni ha fatto una scelta politicamente inspiegabile. Comunque prima Sangiuliano si dimette e prima possiamo tornare a fare politica, finendola con questa telenovela. Serve una guida autorevole per la cultura in Italia. Speriamo bene", scrive sui social il leader di Italia viva Matteo Renzi.

Intanto escono le prime anticipazioni dell'intervista che oggi rilascerà Boccia a In Onda su La7. "Convintamente ho votato Giorgia Meloni e il ministro Sangiuliano lo sa perfettamente. La stimo, la apprezzo e secondo me e' una donna in gamba". Lo dice Maria Rosaria Boccia in un estratto di In Onda di questa sera, pubblicato sul sito Facebook della trasmissione de La7.





Leggi anche/ Lega: "Sangiuliano ottimo ministro. Ci fidiamo degli alleati di governo" - Affaritaliani.it