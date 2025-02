Sanremo 2025, Cacciari: "Mai visto in vita mia. Ho guardato il grande calcio". La Juve? "No, City-Real"

Sanremo 2025, Cacciari e la prima serata del Festival



Le è piaciuta la prima serata del Festival di Sanremo? "E chi l'ha vista?". Ah, non l'ha guardata? "Mai visto Sanremo in vita, non mi interessa". Sorride mentre risponde alle domande di Affaritaliani.it Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, filosofo e volto televisivo molto noto al pubblico italiano. Ma la canzone nazional-popolare, insomma il Festival è una specie di rito per gli italiani, no? "Pazienza, non è niente contro la canzone nazional-popolare e nulla contro Sanremo. Ma se ho una serata libera preferisco leggermi un libro o, come ho fatto ieri sera, guardarmi una bella partita di calcio".



Ah, ha visto Juventus-PSV Eindhoven? "No, guardo il calcio serio io. Ho visto Manchester City-Real Madrid, una classica, un altro livello. Grande calcio come era una volta Milan-Real o Milan-Barcellona". Sanremo proprio niente… "Non saprei nemmeno dare un giudizio, non conosco quel tipo di musica, sono un totale incompetente. Se ho una serata libera, garantito, faccio altro. "Molti che guardano Sanremo probabilmente non leggono Kant, questo senza che comporti un giudizio di valore sulle persone. Ognuno fa ciò che vuole in base ai propri gusti e spende il proprio tempo a seconda degli interessi che ha", conclude Cacciari.



