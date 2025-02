Sanremo 2025, la classifica della prima serata: nella cinquina Brunori Sars e Cristicchi

Sanremo 2025, le emozioni della prima serata e la classifica

Il Festival di Sanremo 2025 è all'insegna della musica, con ritmo e senza grossi colpi di scena. Così l'ha voluto Carlo Conti che ha preso il testimone da Amadeus e ha stravolto la scaletta all'Ariston. La prima serata ha già emesso i suoi verdetti, sono provvisori ma significativi, la giuria della sala stampa del web ha votato la sua cinquina: Brunori Sars, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Achille Lauro. Questo è il gruppo dei cinque prescelti. Non sono state rese note, come previsto dal nuovo regolamento, le loro posizioni in questa ancora acerba graduatoria. Poco intrattenimento, pochi strappi. Molto diverso da quello dei record, quanto ad ascolti, di Amadeus e Fiorello che dell’imprevisto e della felice confusione avevano fatto il loro canovaccio vincente.

L’unica sorpresa, epocale perché al Festival non si era mai visto l’intervento di un Pontefice, è il videocollegamento di Papa Francesco. Il suo è un appello alla "musica come strumento di pace" contro le guerre e per i bambini. A dargli più forza ancora è l’esibizione di Noa e Mira Awad, israeliana e palestinese che uniscono le loro voci in "Imagine" cantata in arabo, ebraico e inglese. Jovanotti e Gianmarco Tamberi (con tanto di annuncio sulla sua presenza alle prossime Olimpiadi di Los Angels) sono gli altri due protagonisti della prima serata, condotta da Conti assieme a Gerry Scotti e Antonella Clerici, luccicante a ogni cambio d’abito. Disinvolti sul palco, forse perfino troppo. Manca il fuori programma.