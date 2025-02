Sanremo 2025 vincitore, Achille Lauro sale in quota contro Giorgia-Olly. E Irama-Elodie...

Sanremo 2025 al via, ma la domanda che tutti si pongono da giorni è sempre e solo una: chi vincerà il Festival quest'anno? Chi sarà l'erede di Angelina Mango, che dodici mesi fa trionfò davanti a Geolier e Annalisa? I favoriti della vigilia secondo le quote dei bookmaker sono sostanzialmente due: Olly e Giorgia. La Snai li dà appaiati a 4,50 (ossia punti 1 euro e vinci per l'appunto 4,50). Per William Hill la cantautrice romana è leggermente davanti (4,33 contro 4,50), mentre Sisal dà addirittura in vantaggio il 23enne rapper nato a Genova (a 4) sulla 'rivale' (a 5).

Ma la storia della più importante kermesse canora italiana è fatto di favoriti della vigilia che poi vengono superati con il passare delle serate sanremesi. Attenti dunque agli outsider. Uno su tutti? Achille Lauro viene visto da tutti e tre i broker come il terzo incomodo, pronto allo scatto finale sabato 15 febbraio (nella prime ore di domenica 16...), quando Carlo Conti dirà il nome del vincitore di questa edizione. La sua quota oscilla tra 5 e 5,50, dunque per nulla lontano dal duo Giorgia-Olly.

Altri nomi? Simone Cristicchi è molto accreditato: per William Hill è a 6, Snai lo piazza a 7,50 e Sisal a 9. Poco dietro c'è Irama (tra 8 e 10 contro 10).

Interessante il 'rating' per due protagonisti molto attesi: Fedez ed Elodie, entrambi a 12 per Snai. Il rapper tra l'altro piace molto a Wlliam Hill (8,50).

Proposte interessanti una scommessa vincente? Francesco Gabbani - che ha un primo ('Occidentali's Karma' che entrò nel cuore di milioni d'italiani) e un secondo posto ('Viceversa') al Festival - viene pagato 50 contro 1 questa volta da Snai. E come lui anche Massimo Ranieri (trionfò nel 1988 con 'Perdere l'amore l'amore') nel gruppo con Tony Effe, Coma Cose e Francesca Michielin. Tutti che partono dietro nella griglia di partenza rispetto a Brunori Sas (quotato a 15) e Noemi-Rocco Hunt (a 25). Le quote più alte? Rkomi-Marcella Bella viaggiano a 250 contro 1 per Snai (con William Hill che invece li paga a 101).