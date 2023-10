Santoro lancia la lista per le Europee. "Partiti morti, unisco i pacifisti"

“La lista con l’a ssillo per la pace” è nata: De Magistris e Rifondazione con Santoro

Michele Santoro lancia la lista Assemblea! che intende presentarsi alle elezioni europee con l'idea chiave di "far uscire l'Italia dalla guerra". Approvata all'unanimità da tutti i partecipanti riuniti al teatro Ghione, e in collegamento da remoto, la proposta è stata illustrata dal giornalista, per il quale "uscire dalla guerra è una parola d'ordine politica, che parla anche al Pd e al M5s, ponendo il tema di una possibile maggioranza politica per l'uscita non dalla Nato ma dalla guerra". "Cosa possono fare il Pd, Sinistra italiana, il M5s? Non parleranno della guerra, sono imbarazzati".

La logica, per Santoro, è quella dell'"effetto scatentate di una lista che si va a riprendere la sua rappresentanza su questi partiti che sono morti in Italia e che non potranno far niente se non c'è qualcuno al loro esterno che rivitalizza la situazione". C'è già l'ok di Raniero Da Valle, Luigi De Magistris e Rifondazione.

Parlando ai tanti che hanno chiesto di evitare di introdurre una nuova frammentazione a sinistra, Santoro ha affermato che "siamo in piena crisi della democrazia, la maggioranza degli aventi diritto non va a votare, siamo già frammentati, non è un frammento ma un disastro. Se si aggiunge un soggetto non perché c'è un pazzo ma perché ci sono buone ragioni per farlo, se siamo in grado di suscitare nel paese un movimento parteciativo, allora ci misureremo, andremo a prenderci quel che ci è stato tolto". "Chi dice che non siamo d'accordo su tutto, giusto, non dobbiamo sciogliere nessun partito", "non voglio sapere cosa ci divide, vi sfido a trovare quello che ci unisce e quello che ci unisce veramente è l'uscita dalla guerra".