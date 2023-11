Scherzo a Meloni, si dimette il consigliere diplomatico Francesco Talò

Telefonata fake, si dimette il consigliere diplomatico Francesco Talò

"Questa mattina il mio consigliere diplomatico Talò ha rassegnato le dimissioni". Lo comunica la premier Giorgia Meloni dopo il caso della telefonata fake, rispondendo alle domande dei cronisti. "Siamo tutti dispiaciuti. Questa vicenda non è stata gestita bene", ha detto la premier. "Lo voglio ringraziare, il suo è un gesto di grande responsabilità", ha rimarcato la premier riferendosi al consigliere diplomatico Talò, un gesto "che racconta di una persona a servizio delle istituzioni da qualche decennio".

"Mi spiace che in questo inciampo si possa mettere in discussione il lavoro fatto, ma vedete più fai più rischi. Siamo - ha sottilineato - tutti dispiaciuti, Talò se ne è assunto la responsabilità. Ringrazio lui e l'ufficio diplomatico. Dopodiché, nello specifico, se una telefonata viene passata da Palazzo Chigi è data per buona". La telefonata fake è stata "gestita con leggerezza che ha esposto la nazione", ha concluso Meloni.