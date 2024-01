Schlein al M5S: "Costruire alternativa". Conte: "Meglio Biden di Trump"

Schlein: "Ci sono delle ferite da ricucire"

Incontro tra Elly Schlein e Giuseppe Conte in occasione della presentazione del libro di Roberto Speranza a palazzo Montecitorio.

"Ci sono delle ferite da ricucire. Non faccio che incontrare persone che mi dicono "lavorate per costruire le alternative". Abbiamo visto quanto il centrodestra è diviso, ma in ultima istanza confidano che anche dove si spaccano riescono a ricompattarsi. Dobbiamo costruire pazientemente con metodo e sui temi delle convergenze. Differenze ci sono perché non siamo nello stesso partito, e non sarebbe nemmeno auspicabile. Speriamo di fare iniziative congiunte anche con altri partiti. Noi ci stiamo a un metodo che ci veda lavorare sul merito per costruire convergenze". Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein in occasione della presentazione del libro di Roberto Speranza a palazzo Montecitorio in merito al rapporto tra il Pd e il M5s di Giuseppe Conte.

Conte: con Schlein ci incontriamo spesso - "Chi l'ha detto che non ci vediamo da sei mesi? Noi ci sentiamo spesso. Ci incontriamo, ci parliamo, non dovete offendervi se non diamo appuntamenti alla stampa". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte in occasione della presentazione del libro di Roberto Speranza a palazzo Montecitorio in merito al rapporto con la segretaria del Pd Elly Schlein.

Conte: M5s più vicino ideologicamente a Biden - "Trump-Biden è la provocazione di Speranza. Non ho mai detto che sono sullo stesso piano. Ho detto che qualunque sarà il nostro presidente dovremo avere buone relazioni. Non sono sullo stesso piano. Sul piano ideologico abbiamo affinità con Biden. Ho visto però il Pd che ha rinnegato la transizione ecologica con gli inceneritori, un Pd bellicista: Anche a me si drizzano i capelli. Ma non siamo qui a fare provocazioni". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte in occasione della presentazione del libro "Perché guariremo, dai giorni più duri a una nuova idea di salute" di Roberto Speranza in corso a palazzo Montecitorio. Alla discussione, oltre all'ex ministro, partecipa anche la segretaria del Pd Elly Schlein.