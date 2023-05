Schlein, la compagna Paola Belloni tuona: "Troppi editoriali sull'armocromia"

Elly Schlein, la compagna Paola Belloni contro la stampa: "Troppi editoriali sull'armocromia"

Dopo le polemiche sull’outing scatenate dalle foto di Diva e donna, Paola Belloni – compagna di Elly Schlein – è tornata ad usare il suo profilo Instagram per condividere un messaggio rivolto alla stampa italiana. "Ricordo sommessamente che sull’armocromia ci sono stati centinaia di editoriali e articoli, ore e ore di approfondimenti tv, radio e web. Sul processo vinto da Roberto Saviano non si trova nulla", ha scritto Belloni in una storia su Instagram.

La prima uscita pubblica sui social della compagna della Schlein era stata quella di qualche settimana fa, in cui la Belloni denunciava un’invasione della propria privacy da parte di alcune testate.