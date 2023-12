Schlein va giù pesante contro Meloni: "È un governo contro donne e bambini"

Schlein contesta il nuovo Pnrr che "si muove contro le donne e i bambini"

"Chiediamo da tempo la proroga del mercato tutelato luce e gas che coinvolge 10 milioni di utenze e che rischia di far aumentare di colpo il costo delle bollette a 5 milioni di famiglie".

La segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata dalla Stampa, critica il governo sul mercato tutelato nell'energia: "Hanno rinegoziato il Pnrr su tante cose, sono venuti ad agosto a dircelo e su questo non potevano farlo? O non volevano?". E invita la maggioranza: "Possono votare i nostri emendamenti alla manovra per estendere il mercato tutelato ancora un anno".

La modifica al Pnrr sugli asili nido poi per Schlein "smaschera la vera natura di un governo che si muove contro le donne. Contro i bambini e le bambine. I posti in più negli asili sono stati tagliati da 264mila a 150mila. In più, è stato ridotto il fondo nazionale sui bambini da 0 a 6 anni, che è quello che paga gli educatorie le educatrici".

E sulla violenza contro le donne la segretaria Pd reitera l'appello bipartisan: "Ho fatto diversi appelli per dire: su questo ci siamo, mettiamo da parte lo scontro, proviamo a far fare un salto in avanti al Paese. Sulla repressione della violenza sulle donne abbiamo lavorato insieme e siamo riusciti a migliore un testo che è stato approvato all'unanimita'. Ora serve la prevenzione".