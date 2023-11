Schlein e Meloni si sfidano in tv da Vespa

Sfida tra Meloni e Schlein a Porta a Porta, ma non sarà un faccia a faccia

Non ci sarà un “duello televisivo” fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein: al momento, spiegano fonti del Pd, l'unico confronto a cui si sta lavorando è una intervista doppia con Bruno Vespa, con le due leader che non saranno contemporaneamente nello studio di Porta a Porta, ma parteciperanno in giorni diversi.

E oggi, Schlein parteciperà a un primo appuntamento sul tema Mafia e criminalità organizzata negli studi di via Teulada. Di sicuro, la segretaria non andrà ad Atreju, viene sottolineato ancora, nonostante fonti di stampa abbiano rilanciato questa possibilità.

Di un faccia a faccia si sarebbe comunque parlato fra esponenti vicini alle due leader, ma si sarebbe trattato di semplici ipotesi, alle quali non sono seguiti i fatti. Fino ad oggi.