Delmastro (FdI) rinviato a giudizio per caso Cospito: Crosetto aveva ragione

Delmastro (FdI) rinviato a giudizio per caso Cospito

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato rinviato a giudizio dal Gup di Roma nell'ambito del procedimento che lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Il processo inizierà il prossimo 12 marzo.

Una notizia che sembrerebbe confermare le "preoccupazioni" del ministro alla Difesa Guido Crosetto su una parte della magistratura pronta a fare opposizione al governo Meloni.

Una tesi, quella di Crosetto, che ha scatenato molte polemiche. C'è chi ha definito le parole del cofondatore di Fratelli d'Italia come una intimidazione al potere giudiziario.

Nel caso specifico che riguarda il sottosegretario Delmastro la tesi di Crosetto, però, non appare così bizzarra dato che i pm di Roma avevano chiesto il non luogo a procedere per il sottosegretario alla Giustizia nel corso dell'udienza preliminare davanti al gup di Roma Maddalena Cipriani. Cioè: chi accusa chiede l'archiviazione del caso, mentre il Giudice per le indagini preliminari chiede l'imputazione coatta. E la ottiene con il Gup come è successo oggi.

Delmastro, difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, e' accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito.

Una vicenda che ha visto coinvolto anche il collega di partito, nonchè coordinatore di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, che, secondo l'accusa, ha riferito informazioni top secret in Aula, a Montecitorio, in uno scontro parlamentare con il Partito democratico.

I pm, nel motivare la richiesta di archiviazione, a maggio scorso, scrivevano: "L'esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo e' fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale". Sara' ora il giudice a decidere se rinviare a giudizio Delmastro o se disporre il non luogo a procedere per il sottosegretario, come chiesto dai magistrati romani. La decisione e' attesa a breve. Intanto il giudice, ha respinto le istanze di costituzione di parte civile avanzata dai quattro deputati del Pd.