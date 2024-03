Scuola, Salvini: "Tetto al 20% di stranieri per classe, se no le maestre..."

Scuola, Salvini e le composizioni delle classi. La proposta di un limite agli stranieri

Matteo Salvini torna sul caso Pioltello e la scuola chiusa per il Ramadan. Il leader della Lega intervenendo a Porta a Porta ha spiegato che "bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe, per tutela loro e per tutela di tutti i bambini. Se hai tanti bambini che parlano lingue diverse e non parlano italiano è un caos per tutti. Un 20 per cento di bambini stranieri in una classe è anche stimolante perché conosci lingue, culture e musiche. Ma quando gli italiani sono loro il 20 per cento di bimbi in classe, come fa una maestra a spiegare?". Il caso Pioltello ha innescato altre iniziative, come quella di una preside di Soresina (Cr) che propone digiuno per tutti durante il Ramadan. La dirigente scolastica aveva invitato colleghi e personale scolastico a non far "consumare cibo e bevande nei luoghi pubblici della scuola".

L'idea, però, - riporta Il Giornale - non è piaciuta al responsabile dell'Ufficio regionale scolastico che ha immediatamente bocciato l'iniziativa. Lo stesso ministro Giuseppe Valditara mostra disappunto. "Come già nel caso di Pioltello - spiega il ministro - per me è fondamentale il rispetto delle regole e bene ha fatto la nostra dirigente dell'Ufficio scolastico regionale a richiamare al rispetto delle norme. La vera inclusione si basa sempre sul rispetto reciproco e, come in questo caso, non può mai trasformarsi in una discriminazione a danno degli italiani. Su questo continueremo a vigilare".