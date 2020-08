Politica

Venerdì, 28 agosto 2020 - 14:55:00 Scuole, Gualtieri: "Assunzione per 80 mila docenti, firmato il decreto" Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "Buone notizie per gli insegnanti precari, firmato il decreto per l'assunzione di 80 mila docenti"

(fonte Lapresse) Scuole, siglato il decreto per l'assunzione di 80.000 docenti a tempo indeterminato "Firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica". Lo scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su Twitter. "L'istruzione e la ripartenza della scuola - aggiunge - sono priorità per questo Governo". Scuole, Cisl: "Serviranno 250 mila supplenti per riaprire" "Quest'anno serviranno 50mila supplenti in più rispetto all'anno scorso". La previsione è della segretaria generale della Cisl Scuola, Lena Gissi, che ne ha parlato con l'AGI. "All'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 c'erano stati 200mila supplenti a cui vanno ad aggiungersi le assegnazioni brevi con messa a disposizione e terze fasce. Ma con le nuove esigenze si arriverà a 250mila", spiega. In Piemonte, ad esempio, "su 2.800 posti vacanti solo 2 sono le assegnazioni: le altre 2.798 cattedre rischiano di rimanere senza professori. Attendiamo una risposta dalle 'call veloci' ma sappiamo che non sarà risolutiva", conclude Gissi.