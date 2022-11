Se la Moratti corresse da sola come finirebbe? Il sondaggio choc

In caso di candidatura con il centrosinistra per la Regione Lombardia, l'ex assessore Letizia Moratti, secondo una rivelazione di Winpoll, potrebbe vincere a differenza di quanto si era ipotizzato la settimana scorsa. Potrebbe, quindi essere un sondaggio a convincere Enrico Letta?

Libero Quotidiano.it rivela che agli intervistati, circa mille chiamati in causa, sono stati posti quattro scenari: il primo, Attilio Fontana contro l'economista e neoeletto senatore pd Carlo Cottarelli per il centrosinistra, 51 a 43.

Per il scenario, Attilio Fontana contro Letizia Moratti sempre per il centrosinistra, 43 a 49. Mentre per il terzo: Attilio Fontana contro Pierfrancesco Majorino, europarlamentare pd con un forte radicamento a Milano soprattutto nella sinistra delle associazioni, 53 a 39. Ultimo: Attilio Fontana contro Pierfrancesco Maran, assessore della giunta guidata da Beppe Sala a Milano, 52,5 a 39.

A supportare una sua corsa sono soprattutto Carlo Calenda e Matteo Renzi. Quanto basta a far pensare che con loro non ci sarebbero né i rossoverdi né i 5 Stelle. Come commenta Repubblica: "Comprensibile se si pensa al percorso di Moratti". L'ex vicepresidente della Lombardia ha esordito come presidente Rai indicata dal centrodestra, cinque anni ministra all'Istruzione con Silvio Berlusconi, sindaca di Milano con la destra. E ancora, presidente di un grande gruppo bancario e infine nella giunta del leghista Attilio Fontana.

Almeno fino a qualche giorno fa, quando in aperta polemica con il governo ha lasciato il suo incarico. "Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il presidente Attilio Fontana" e registrando "con preoccupazione la scelta di anticipare il reintegro dei medici e degli altri professionisti della sanità non vaccinati, mi dimetto".