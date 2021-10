Sicilia laboratorio di nuovi scenari nazionali. E' nata "Forza Italia Viva"

Silvio Berlusconi e Matteo Renzi tornano alleati. Dopo il "patto del Nazareno" ecco "Forza Italia Viva". La Sicilia diventa così un laboratorio di nuovi scenari nazionali. All'ora di pranzo, a palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, - si legge sul Fatto Quotidiano - c’erano Gianfranco Miccichè, proconsole di Berlusconi nella Regione, e il capogruppo di Italia Viva Nicola D’Agostino. Ma sulla conferenza stampa per battezzare il nuovo gruppo “Forza Italia Viva” in Regione aleggiava Marcello Dell’Utri. È lui, l’ex fondatore di Publitalia e di Forza Italia, che ha scontato una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ad aver apparecchiato l’accordo tra i renziani e i berlusconiani nell’isola siglato in una cena tra Matteo Renzi e Miccichè a Firenze.

Un disegno - prosegue il Fatto - che includerebbe anche Totò Cuffaro che, dopo aver scontato 7 anni per favoreggiamento a Cosa Nostra, ha riesumato la Dc alle comunali in Sicilia. “Cuffaro ha ottenuto buoni risultati – lo ha elogiato ieri Miccichè in conferenza stampa – sono stato il primo a fargli i complimenti”. Intanto il “laboratorio Sicilia” è partito ieri in Regione con la nascita del gruppo consiliare “Forza Italia-Sicilia Futura-Italia Viva”: sarà formato da 16 deputati, 13 di Forza Italia 3 di Italia Viva.