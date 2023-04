Sicurezza urbana, case popolari e istruzione: così risorge la Milano solidale

"Ripartiamo da Quarto Oggiaro per riprendere il lavoro avviato al Corvetto e al quartiere Salomone. Ognuno faccia la sua parte". Commento

L’esempio migliore di sicurezza urbana a Milano resta la riqualificazione di Quarto Oggiaro ai tempi del Commissariato diretto dai Dr. De Simone e D’Urso, Letizia Moratti Sindaco, Bruno Simini Assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo De Corato Assessore alla Sicurezza, Andrea Galli giornalista del Corriere della Sera e un sindacato delle case popolari e un partito di opposizione che interpretano la funzione storica del PCI.

L’esito è un gioco di squadra perfetto in cui per citare il Questore di Lucca: ognuno fa il suo e così nel gioco di squadra delineato dalla Costituzione, insieme raggiungiamo l’obiettivo. È stato così per Expo con il Prefetto Tronca, il Questore Savina e il Comandante della Polizia Locale Mastrangelo, Sindaco Pisapia, a Quarto Oggiaro per la Centrale Operativa dell’evento nel quartiere.

È stato cosi anche nel 2016 quando il gioco di squadra tra istituzioni locali milanesi, Questura e Prefettura è ripartito proprio da Quarto Oggiaro col Questore De Iesu che incontra la cittadinanza del quartiere. Il 171 compleanno della Polizia di Stato milanese si celebra alla presenza dei ragazzi di Quarto Oggiaro, presenti in sala, i fratelli minori di coloro che 13 anni fa mi accompagnarono da Gad Lerner per chiedere innovazione nella gestione delle case popolari e protagonismo nella città.