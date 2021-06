Sindaco Milano, il cdx pensa a Vittorio Feltri. "Ho ricevuto qualche segnale"

Sindaco Milano, il cdx pensa a Vittorio Feltri. "Ho ricevuto segnali"

Il centrodestra continua la faticosa ricerca del candidato sindaco a Milano. Salvini adesso è sotto pressione perchè la scelta non può essere più prorogata e il passo indietro di quello che sembrava il principale candidato, di Montigny rende la questione ancora più difficile da risolvere. Durante la giornata, - si legge sul Corriere della Sera - era emerso il nome di Vittorio Feltri: "Sì, ho ricevuto qualche segnale in questo senso — ammette l’interessato —. Ma siccome non c’è nulla di concreto, mi limito a sorridere...». L’ipotesi, era quella del direttore editoriale di Libero con Gabriele Albertini vicesindaco: «La cosa mi solletica e anche mi lusinga — dice Feltri —. Però, io non saprei amministrare un condominio, figuriamoci Milano. Mai fatto una campagna elettorale, mai stato nemmeno consigliere comunale». Ma lì potrebbe aiutare l’esperienza di Albertini: «Giusto. Posso chiedere di fare tutto a lui — scherza — io esercito il potere di indirizzo".

Salvini, intanto, prosegue nella sua ricerca del candidato. "Sono appena rientrato apposta per occuparmi del candidato sindaco di Milano. E credo che sia la volta buona». Matteo Salvini - continua il Corriere - ha da poco incontrato qualcuno di cui è disposto a fornire soltanto l’identikit: «È un imprenditore del mondo del sociale e un professore universitario. Credo che le prossime ore saranno decisive». Il leaderleghista sembra in effetti aver riguadagnato l’ottimismo dopo giorni complicati. Prima di ieri sera non conosceva di persona il possibile candidato, ma l’impressione deve essere stata forte: "È una gran persona".