Sisto solleva a La Piazza il problema della sanità nelle carceri. Esplode il caso sui giornali

- Giuseppe Santalucia , Presidente ANM - Francesco Sisto , Vice Ministro della Giustizia - Annalisa Imparato , Sostituto Procuratore della Repubblica, consulente giuridico per la formazione del Ministero della Difesa

Sisto riapre la questione carceri a La Piazza, ma il tema non è solo il sovraffollamento

Sul tema delle carceri si è sollevato un nuovo caso politico, dopo le parole del viceministro della Giustizia Francesco Sisto (FI) a La Piazza. La kermesse di Affari a Ceglie Messapica (Brindisi) si è confermata ancora una volta decisiva per sollevare certi temi cruciali, come ad esempio la situazione delle carceri. Sisto però a La Piazza non si è soffermato solo sul sovraffollamento, ma su un altro grave problema, quello legato alla mancanza di medici negli istituti penitenziari. Il viceministro ha citato il caso di Bari e la notizia ha subito fatto il giro dei giornali.

La questione sanità nelle carceri è stata rilanciata da La Gazzetta del Mezzogiorno, che ha ripreso le parole di Sisto pronunciate sul palco di Affari. "Ho visitato - ha detto Sisto a La Piazza - molti istituti penitenziari: Bari è in una situazione davvero difficile. Ci sono buoni rapporti tra detenuti e agenti della Polizia Penitenziaria, però c'è una situazione sanitaria drammatica con medici che non ci sono. La Regione deve cambiare passo. Nelle carceri devono esserci gli stessi diritti che hanno tutti i cittadini, perché ha una funzione rieducativa e riabilitativa. Si tratta di una luce in fondo al tunnel. Credo sia importante fare un giro nelle carceri e capire quanto è drammatica la situazione".