Sondaggi, a Roma il 44% di indecisi. Michetti avanti, ma al ballottaggio...

Sondaggi, a Roma il 44% di indecisi. Michetti avanti su Gualtieri

Enrico Michetti del centrodestra sarebbe in vantaggio a Roma. E' questo il dato che emerge da un sondaggio di You Trend, a venti giorni dalle elezioni amministrative. Ma le buone notizie per la destra - si legge su Repubblica - finiscono qui. Perchè stando alla rilevazione fatta, il risultato in caso di ballottaggio vedrebbe un esito completamente diverso. Michetti viene infatti accreditato di un 31% di preferenze. A seguire Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, secondo con il 27% dei voti. Quindi la grillina Virginia Raggi al 19,1% e Carlo Calenda al 18,9%, di fatto appaiati al terzo posto. Anche se gli esclusi sperano ancora: il 44,1% degli 802 intervistati spiega di essere indeciso, di non saper ancora per chi voterà, oppure di non volersi presenterà alle urne.

"C’è un’area grigia importante — spiega Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend a Repubblica — e di solito il 10% degli elettori decide per chi votare soltanto l’ultimo giorno. In ogni caso è improbabile pensare a un ballottaggio diverso di quello tra Michetti e Gualtieri. In caso di sfida a due tra Gualtieri e Michetti però il deputato dem vincerebbe con il 58,5% delle preferenze. Calenda batterebbe l’avvocato del centrodestra con il 61,6% dei voti. Per il tribuno di Giorgia Meloni l’unica sfida alla portata è quella con Raggi, da cui uscirebbe vittorioso conquistando il 53,9% degli elettori.