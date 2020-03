Sondaggi: clamoroso sorpasso di un partito su un altro. Un Matteo piange. Dati

Gli italiani promuovono il governo e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus. I numeri dell'ultimo sondaggio realizzato da Renato Mannheimer (Eumetra) - e pubblicati da Affaritaliani.it - confermano la crescita della fiducia nell'esecutivo attualmente oltre quota 70%.

Tra i partiti i dati di Mannheimer confermano la discesa della Lega di Matteo Salvini, che si attesta tra il 27 e il 28%. Il Partito Democratico risulta in rialzo tra il 20 e il 21%. Clamoroso sorpasso di Fratelli d'Italia sul Movimento 5 Stelle. Il partito di Giorgia Meloni, in costante crescita, vale oggi tra il 14 e il 15% mentre i pentastellati sono in discesa tra il 13,5 e il 14,5%. In ripresa rispetto ai mesi scorsi Forza Italia tra il 6 e il 7%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è ai minimi tra il 2,5 e il 3,5%. Gli altri partiti complessivamente sono al 14%, confermando quindi una forte frammentazione in questo momento di difficoltà per il Paese.