Sondaggi, clamoroso sorpasso. Partiti, è cambiato tutto. I nuovi dati

Sondaggi, salgono FdI, Lega, Terzo Polo e Forza Italia



L'effetto primarie con l'elezione a nuova segretaria di Elly Schlein fa volare il Partito Democratico che, dopo diverse settimane, sorpassa nettamente il Movimento 5 Stelle. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

In una settimana, dopo le primarie, il Pd balza dell'1,1% e raggiunge quota 17,3. I 5 Stelle precipitano dello 0,8% al 16,1. Risale il Terzo Polo all'8,4%. Nella maggioranza di Centrodestra, sfiora il 30% con il 29,7 mentre la Lega risale al 9,6%, un dato ampiamente superiore a quello delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. In crescita anche Forza Italia. Sale, infine, la fiducia in Giorgia Meloni premier che nell'ultima settimana è passata dal 51,6 al 51,9%.