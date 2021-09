Sondaggi Comunali, a Roma avanzano Raggi e Calenda. Milano e Napoli al csx

Sondaggi, a Roma avanzano Raggi e Calenda. Milano e Napoli al csx

A circa un mese dalle elezioni amministrative la situazione è ancora incerta su chi potrà spuntarla nelle principali città italiane chiamate al voto per eleggere il loro sindaco. Per i principali sondaggisti c'è un dato che emerge in maniera evidente. Se per Milano, Bologna e Napoli - si legge sul Corriere della Sera - ci sono nette previsioni di vittoria per il centrosinistra, all’unisono tutti definiscono «totalmente imprevedibile» l’esito delle Amministrative a Roma e Torino. "La tendenza - spiega Antonio Noto, dell’omonimo istituto di ricerca — è a favore del centrosinistra a Napoli, premiando anche l'alleanza Pd-M5s. A Bologna non c’è partita: vincerà Matteo Lepore. A Milano l’esito è scontato: vincerà Sala. Bernardo è stato pure lasciato solo...". "A Roma - prosegue Noto - la situazione è caotica. Michetti, che era partito con un 40%, ma sta perdendo sempre più consensi: ora ci risulta attorno al 30%. A breve presenteremo rilevazioni aggiornate, ma secondo le ultime Raggi e Calenda stavano aumentando i consensi. E quest’ultimo, secondo i flussi, stava incassando dal bacino di centrodestra".

Gli fa eco Fabrizio Masia, ad di Emg Different. "Il centrodestra - spiega Masia al Corriere - ha ampio vantaggio a livello nazionale, ma non sarà scontato che riesca a strappare qualche città al centrosinistra e al M5S. Bisognerà anche capire quanto le alleanze variabili influiranno a Roma e Torino". Nicola Piepoli, decano dei sondaggisti, più che una disamina numerica offre una lettura complessiva delle rilevazioni fatte finora, puntando sul background storico delle città: "A Milano non c’è partita. Verso Sala c’è grande gratitudine: anche a distanza di sei anni da Expo i milanesi non hanno dimenticato. Roma è un caos: anche i sondaggi più accurati rischiano di sbagliare di grosso".